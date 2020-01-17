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Парень в Днепре снимал на телефон, как нападает с ножом на прохожего

Киев • УНН

 • 12206 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Днепре 19-летний молодой человек подозревается в покушении на убийство, который снимал на мобильный телефон и в дальнейшем этот видеоролик выложил в социальную сеть. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Парень в Днепре снимал на телефон, как нападает с ножом на прохожего

Как отмечается, в декабре 2019 года группа молодых людей совершила разбойное нападение на двух незнакомцев возле одного из ресторанов Днепра. Распылив газ пострадавшим в глаза, они начали наносить многочисленные удары по телу, после чего открыто завладели их деньгами, мобильным телефоном, устройством для курения табака, фитнес-трекером и другим имуществом.

"Однако одному из нападавших этого оказалось мало, поэтому сразу же после совершения разбойного нападения, он нанес одному из пострадавших не менее 5 ударов ножом в грудную клетку спереди и сзади. Свое покушение на убийство он снимал на мобильный телефон и в дальнейшем этот видеоролик... выложил в социальную сеть", - сообщили в прокуратуре.

Проведенными следственными и розыскными мероприятиями злоумышленника установили и задержали. На данный момент ему сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений и разбоя (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 187 УКУ) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту создания и распространения подозреваемым в социальной сети видеоролика, который пропагандирует культ насилия и жестокости (ст. 300 УК Украины).

Напомним, в Сумах пьяный водитель напал на полицейского.

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