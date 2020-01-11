В Сумах нетверезий водій напав на поліцейського

КИЇВ. 11 січня. УНН. На Сумщині поліцейські зупинили нетверезого водія на пошкодженому авто. Вже у салоні поліцейського автомобіля чоловік почав лаятися та напав на правоохоронця. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.