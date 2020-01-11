В Сумах нетверезий водій напав на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Сумщині поліцейські зупинили нетверезого водія на пошкодженому авто. Вже у салоні поліцейського автомобіля чоловік почав лаятися та напав на правоохоронця. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
“Подія сталася учора в обласному центрі, о 01:30. Працівники патрульної поліції, що несли службу по забезпеченню правопорядку на вулицях міста, звернули увагу на легковик Hyundai, що рухався по вулиці Харківська. Машина мала характерні пошкодженнями бампера та рухався на спущених шинах. Вони подали водію знак зупинитися, і під час спілкування з чоловіком зрозуміли, що той перебуває у стані алкогольного сп’яніння”, — сказано у повідомленні.
Йому запропонували пройти відповідне медичне дослідження і запросили до салону службового авто.
“Вже під час руху чоловік, що знаходився на задньому пасажирському сидінні, став відчиняти дверцята, тож водій-поліцейській змушений був терміново гальмувати, а його напарник — утримувати громадянина до повної зупинки автомобіля. Чоловік з лайкою та кулаками накинувся на поліцейського. А коли останні спробували надягти на того кайданки, спричинив одному з них тілесні ушкодження”, — додається у повідомленні.
Громадянина затримали та доправили до приміщення Сумського відділу поліції. На нього склали адмінпротокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). А за фактом спричинення працівнику поліції тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження.
Слідчі вже оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, судом йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Нагадаємо, на Закарпатті під час документування вуличної бійки один з її учасників напав на поліцейських з ножем.