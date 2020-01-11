В Сумах пьяный водитель напал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Сумах полицейские остановили нетрезвого водителя на поврежденном авто. Уже в салоне полицейского автомобиля мужчина начал ругаться и напал на полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
"Происшествие произошло вчера в областном центре, в 01:30. Сотрудники патрульной полиции, которые несли службу по обеспечению правопорядка на улицах города, обратили внимание на легковушку Hyundai, которая двигалась по улице Харьковская. Машина имела характерные повреждениями бампера и двигался на спущенных шинах. Они подали водителю знак остановиться, и во время общения с мужчиной поняли, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Ему предложили пройти соответствующее медицинское исследование и пригласили в салон служебного автомобиля.
"Уже во время движения мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, стал открывать дверцы, поэтому водитель-полицейской вынужден был срочно тормозить, а его напарник - удерживать гражданина до полной остановки автомобиля. Мужчина с бранью и кулаками набросился на полицейского. А когда последние попытались надеть на того наручники, причинил одному из них телесные повреждения", - добавляется в сообщении.
Гражданина задержали и доставили в помещение Сумского отдела полиции. На него составили админпротокол по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). А по факту причинения работнику полиции телесных повреждений открыли уголовное производство.
Следователи уже объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, судом ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, на Закарпатье во время документирования уличной драки один из ее участников напал на полицейских с ножом.