На Закарпатті чоловік з ножем напав на поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На Закарпатті під час документування вуличної бійки один з її учасників напав на поліцейських з ножем. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
Повідомляється, що вчора, 8 січня, близько 21-ї години в поліцію Рахова надійшло повідомлення про вуличну бійку.
“На місце події прибула група реагування патрульної поліції та наряд поліції охорони. Коли правоохоронці опитували потерпілого, з’явився невідомий у капюшоні з ножем. З криками „Я вас уб’ю!“ чоловік кинувся на поліцейських. На застереження правоохоронців не реагував, а зупинився лише після того, як один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши попереджувальний постріл в повітря”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що нападника затримали і в наручниках доставили у відділення поліції. Ніж було вилучено. Нападником виявився 24-річний житель Рахова, у якого в крові було виявлено 2,15 проміле алкоголю.
Повідомляється, що дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня правова кваліфікація — ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Обставини інциденту з’ясовують слідчі Рахівського відділення поліції. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання фігурантові справи міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Закарпатті напали на поліцейських.