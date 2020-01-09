На Закарпатье мужчина с ножом напал на полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. На Закарпатье во время документирования уличной драки один из ее участников напал на полицейских с ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
Сообщается, что вчера, 8 января, около 21 часов в полицию Рахова поступило сообщение об уличной драке.
"На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и наряд полиции охраны. Когда правоохранители опрашивали пострадавшего, появился неизвестный в капюшоне с ножом. С криками "Я вас убью!" мужчина бросился на полицейских. На предостережения правоохранителей не реагировал, а остановился только после того, как один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении.
Указано, что нападавшего задержали и в наручниках доставили в отделение полиции. Нож был изъят. Нападавшим оказался 24-летний житель Рахова, у которого в крови было обнаружено 2,15 промилле алкоголя.
Сообщается, что данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Обстоятельства инцидента выясняют следователи Раховского отделения полиции. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания фигуранту дела меры пресечения.
Напомним, на Закарпатье напали на полицейских.