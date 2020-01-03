На Закарпатті напали на поліцейських

КИЇВ. 3 січня. УНН. На Закарпатті двоє чоловіків, які підозрюються у крадіжці, напали на поліцейських та завдали їм тілесних ушкоджень. Внаслідок цього одного із них госпіталізували із струсом мозку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.