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На Закарпатті напали на поліцейських

На Закарпатті напали на поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Закарпатті двоє чоловіків, які підозрюються у крадіжці, напали на поліцейських та завдали їм тілесних ушкоджень. Внаслідок цього одного із них госпіталізували із струсом мозку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

Так, 2 січня, поліцейські отримали повідомлення про крадіжку грошей у селі Обава Мукачівського району. 33-річна заявниця розповіла, що в неї викрали 5 тисяч гривень та золоті вироби. Крім того, громадянка вказала на осіб, імовірно, причетних до скоєння злочину – її родичів, з якими проживає в одному будинку.

Побачивши поліцейських, 23-річний родич заявниці та його батько почали агресивно поводитись та наносити правоохоронцям тілесні ушкодження. У результаті, один із працівників поліції отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану чола. Інший працівник поліції отримав травми ноги та руки.

Аби припинити неправомірні дії нападників, правоохоронець здійснив попереджувальний постріл у повітря. Також для вгамування чоловіків поліцейські змушені були застосувати спецзасіб "Терен".

Чоловіків, які чинили злісну непокору правоохоронцям, 23-річного чоловіка та його 58-річного батька, затримано в порядку статті 208 КПК України та доставлено до Мукачівського районного відділення поліції.

Правоохоронцям надано необхідну медичну допомогу. Один із поліцейських перебуває в лікарні.

За цим фактом відкрито два кримінальні провадження: за ч. 2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у Львові в перший день нового року чоловік зламав палець поліцейському та пошкодив службовий автомобіль.

Українські Національні Новини

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