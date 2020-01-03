На Закарпатье напали на полицейских

КИЕВ. 3 января. УНН. На Закарпатье двое мужчин, которые подозреваются в краже, напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения. В результате одного из них госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.