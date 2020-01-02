У Львові у перший день нового року чоловік зламав палець поліцейському
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Львові в перший день нового року чоловік зламав палець поліцейському та пошкодив службовий автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області у Facebook.
“О 12:25 ...екіпаж патрульних поліцейських отримав повідомлення про домашнє насильство на вулиці Майданній у Львові. Прибувши на виклик, поліцейські виявили 36-річного львів’янина, котрий поводився агресивно та нецензурно лаявся. Правоохоронці запросили чоловіка у відділ поліції, проте він відмовився виконувати законні вимоги поліцейських, натомість наніс їм тілесні ушкодження та пошкодив службовий автомобіль. У подальшому в одного з поліцейських лікарі діагностували перелом пальця”, — йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України.
Також, 1 січня близько 9:00 поліція отримала повідомлення про порушення публічного порядку на проспекті Шевченка у Львові.
“За вказаною адресою правоохоронці виявили двох осіб, котрі поводились агресивно, нецензурно лаялись та не реагували на зауваження патрульних. Під час перевірки документів 19 — річна львів’янка нанесла тілесні ушкодження одному з поліцейських”, — зазначається в повідомленні.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Так, У Львові в перший день Нового року слідчі відкрили два кримінальних провадження за фактами насильства та опору працівникам поліції.
Нагадаємо, у Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль.