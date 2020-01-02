Во Львове в первый день нового года мужчина сломал палец полицейскому
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Во Львове в первый день нового года мужчина сломал палец полицейскому и повредил служебный автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области в Facebook.
"В 12:25 ... экипаж патрульных полицейских получил сообщение о домашнем насилии на улице Майданной во Львове. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили 36-летнего львовянина, который вел себя агрессивно и нецензурно ругался. Правоохранители пригласили мужчину в отдел полиции, однако он отказался выполнять законные требования полицейских, но нанес им телесные повреждения и повредил служебный автомобиль. В дальнейшем у одного из полицейских врачи диагностировали перелом пальца", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) УК Украины.
Также, 1 января около 9:00 полиция получила сообщение о нарушении общественного порядка на проспекте Шевченко во Львове.
"По указанному адресу правоохранители обнаружили двух человек, которые вели себя агрессивно, нецензурно ругались и не реагировали на замечания патрульных. Во время проверки документов 19 - летняя львовянка нанесла телесные повреждения одному из полицейских", - отмечается в сообщении.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Так, во Львове в первый день Нового года следователи открыли два уголовных производства по фактам насилия и сопротивления работникам полиции.
Напомним, во Львове водитель сбил полицейского и протаранил служебный автомобиль.