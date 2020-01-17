Хлопець у Дніпрі знімав на телефон, як нападає з ножем на перехожого

Як зазначається, у грудні 2019 року група молодиків скоїла розбійний напад на двох незнайомців біля одного з ресторанів Дніпра. Розпиливши газ потерпілим в очі, вони почали наносити численні удари по тілу, після чого відкрито заволоділи їх грошими, мобільним телефоном, пристроєм для куріння тютюну, фітнес-трекером та іншим майном.

"Проте одному з нападників цього виявилось замало, тому відразу ж після вчинення розбійного нападу, він наніс одному з потерпілих не менше 5 ударів ножем у грудну клітину з переду та ззаду. Свій замах на вбивство він знімав на мобільний телефон та у подальшому цей відеоролик... виклав у соціальну мережу", - повідомили у прокуратурі.

Проведеними слідчими та розшуковими заходами зловмисника встановлено та затримано. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні закінченого замаху на умисне вбивство з хуліганських мотивів та розбою (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 187 КК) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, правоохоронцями вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення та розповсюдження підозрюваним у соціальній мережі відеоролику, який пропагує культ насильства та жорстокості (ст. 300 КК України).

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