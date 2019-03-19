Хлебокомбинат пытались оштрафовать на почти 9 млн грн

Установлено, что в ГП "Нежинский комбинат хлебопродуктов", доля государственной собственности в уставном фонде которого составляет 100%, который находится в сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, подан иск о взыскании почти 9 млн грн налогового долга, который фактически соответствует размерам активов предприятия, что могло негативно сказаться на реализации возложенных на предприятие задач.

С оснований, определенных ст. 23 Закона Украины "О прокуратуре", прокурором подано заявление вступления в рассмотрение указанного дела, которое суд удовлетворил. При активном участии прокурора, который выступил на стороне ответчика по делу, решением Черниговского окружного административного суда от 15.03.2019 в удовлетворении иска отказано в связи с необоснованностью исковых требований.

Таким образом, предупреждено безосновательное взыскание почти 9 млн грн с предприятия государственной формы собственности.

Напомним, хлебный элеватор за 60 млн грн оставили в госсобственности.