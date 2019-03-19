Хлібокомбінат намагались оштрафувати на майже 9 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Чернігівський суд відмовив у стягненні майже 9 мільйонів гривень податкового боргу з державного хлібокомбінату. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.
Установлено, що до ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів", частка державної власності в статутному фонді якого складає 100 % та яке перебуває в сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, подано позов про стягнення майже 9 млн грн податкового боргу, що фактично відповідає розмірам активів підприємства та могло негативно позначитися на реалізації покладених на підприємство завдань.
З підстав, визначених ст. 23 Закону України "Про прокуратуру", прокурором подано заяву вступ у розгляд вказаної справи, яку судом задоволено. За активної участі прокурора, який виступив на стороні відповідача у справі, рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду 15.03.2019 у задоволенні позову відмовлено у зв’язку з необґрунтованістю позовних вимог.
Таким чином, упереджено безпідставне стягнення майже 9 млн грн з підприємства державної форми власності.
Нагадаємо, хлібний елеватор за 60 млн грн залишили у держвласності.