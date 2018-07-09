Хлебное перемирие: боевики обстреляли позиции из стрелкового оружия и БМП

"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Светлодарском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Светлодарск, Авдеевка, Невельске, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. Потерь личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 21 раз нарушали режим прекращения огня.