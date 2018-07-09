Хлебное перемирие: боевики обстреляли позиции из стрелкового оружия и БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе с применением стрелкового оружия и БМП 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди наших военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Светлодарском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Светлодарск, Авдеевка, Невельске, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. Потерь личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 21 раз нарушали режим прекращения огня.