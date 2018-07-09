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Хлібне перемир'я: бойовики обстріляли позиції зі стрілецької зброї та БМП

Хлібне перемир'я: бойовики обстріляли позиції зі стрілецької зброї та БМП

Київ • УНН

 • 7755 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі із застосуванням стрілецької зброї та БМП 8 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, втрат серед наших військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.

“Російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Світлодарському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Світлодарськ, Авдіївка, Невельське, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне. Втрат особового складу Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню.

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