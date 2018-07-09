Хлібне перемир'я: бойовики обстріляли позиції зі стрілецької зброї та БМП

“Російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Світлодарському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Світлодарськ, Авдіївка, Невельське, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне. Втрат особового складу Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню.