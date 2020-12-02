ХК "Сокол" одержал десятый выигрыш в сезоне чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве состоялся второй поединок 13-го тура УХЛ между “Соколом” и херсонским “Днепром”, информирует УНН.
Первый период завершился без заброшенных шайб. Однако в следующих двух состоялись три взятия ворот. За “Сокол” отличился украинский десант — Сиротенко, Ступак и Морозов (в пустые ворота) — 3:0.
В целом этот выигрыш стал для киевского коллектива 10-м, а также у клуба 3-я подряд победа — 20 очков и третья позиция и всего один балл от лидера “Донбасса”.
Добавим, в другой игре турнира “Кременчуг” нанес поражение “Мариуполю” — 8:2.