ХК “Сокіл” здобув десятий виграш у сезоні чемпіонату України

Перший період завершився без закинутих шайб. Проте у наступних двох відбулися три взяття воріт. За “Сокіл” відзначився українських десант — Сіротенко, Ступак та Морозов (у порожні ворота) — 3:0.

Загалом цей виграш став для київського колективу 10-м, а також у клубу 3-тя поспіль перемога — 20 очок та третя позиція і всього один бал від лідера “Донбасу”.

Додамо, в іншій грі турніру “Кременчук” завдав поразки “Маріуполю” — 8:2.