ХК “Сокіл” здобув десятий виграш у сезоні чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві відбувся другий поєдинок 13-го туру УХЛ між “Соколом” та херсонським “Дніпром”, інформує УНН.
Перший період завершився без закинутих шайб. Проте у наступних двох відбулися три взяття воріт. За “Сокіл” відзначився українських десант — Сіротенко, Ступак та Морозов (у порожні ворота) — 3:0.
Загалом цей виграш став для київського колективу 10-м, а також у клубу 3-тя поспіль перемога — 20 очок та третя позиція і всього один бал від лідера “Донбасу”.
Додамо, в іншій грі турніру “Кременчук” завдав поразки “Маріуполю” — 8:2.