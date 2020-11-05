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ХК “Сокол” потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Украины

ХК “Сокол” потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Хоккеисты “Донбасса” в принципиальном дерби переиграли киевский “Сокол” на очередной встрече Украинской хоккейной лиги, информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.

Первый период команды начали более чем активно, обрушив на ворота противника достаточно много хороших голевых моментов. Первыми свои шансы смогли реализовать дончане, прошил Пеленского дважды за 16 секунд. Сначала первый гол в матче забросил капитан дончан Захаров, а затем отличился Сигарев. А уже через две минуты тот же Сигарев оформил дубль и позволил “Донбассу” уйти на первый перерыв с более чем комфортным преимуществом.

Отыгрываться “Сокол” начал уже на старте второго периода, сделав неплохой задел на камбэк в этом матче. Сначала Морозов прошил дальний верхний угол ворот дончан, а затем Павленко сократил разрыв в счете до минимального и на второй перерыв команды ушли со счетом 3:2 на табло.

Большая часть третьего периода прошла в упорной борьбе и с большим количеством голевых моментов, но реализовать их одной из команд так и не получилось. Первую шайбу в третьей двадцатиминутке болельщики увидели лишь за пять минут до ее окончания — Карамнов выиграл вбрасывание на Коренчука и тот в одно касание отправил шайбу в ворота Кубрицкий, установив окончательный счет на табло — 4:2.

Добавим, “Сокол” потерпел первое поражение на старте сезона после двух выигрышей — 4 очка и третье место. “Донбасс” имеет 8 пунктов и лидерство.

Украинские Национальные Новости

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