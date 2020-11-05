ХК “Сокіл” зазнав першої поразки в сезоні чемпіонату України

Перший період команди почали більше, ніж активно, обрушивши на ворота супротивника досить багато хороших гольових моментів. Першими свої шанси змогли реалізувати донеччани, прошив Пеленського двічі за 16 секунд. Спочатку перший гол в матчі закинув капітан донеччан Захаров, а потім відзначився Сигарев. А вже через дві хвилини той же Сігарьов оформив дубль і дозволив “Донбасу” піти на першу перерву з більш ніж комфортною перевагою.

Відіграватися “Сокіл” почав вже на старті другого періоду, зробивши непоганий заділ на камбек в цьому матчі. Спочатку Морозов прошив дальній верхній кут воріт донеччан, а потім Павленко скоротив розрив в рахунку до мінімального і на другу перерву команди пішли з рахунком 3:2 на табло.

Велика частина третього періоду пройшла у впертій боротьбі і з великою кількістю гольових моментів, але реалізувати їх жодній з команд так і не вийшло. Першу шайбу в третій двадцятихвилинці вболівальники побачили лише за п’ять хвилин до її закінчення — Карамнов виграв вкидання на Коренчука і той в один дотик відправив шайбу в ворота Кубрицького, встановивши остаточний рахунок на табло — 4:2.

Додамо, “Сокіл” зазнав першої поразки на старті сезону після двох виграшів — 4 очки і третє місце. “Донбас” має 8 пунктів і лідерство.