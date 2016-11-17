ХК "Калгари" победил "Аризону" в поединке аутсайдеров НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В матче Западной конференции НХЛ "Калгари Флэймз" победили "Аризону Койотис" в овертайме со счетом 2:1. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги, передает УНН.
Михал Фролик принес "Калгари" успех, отличившись через 49 секунд после начала дополнительной пятиминутки.
Также в составе "Флэймз" отличился новичок Мэттью Ткачук, чей отец Кит Ткачук в течение пяти сезонов был капитаном "Койотис" (1996-2001).
Единственную шайбу за "Койотис" забросил 23-летний немец Тобиас Ридер.
Примечательно, что "Калгари" выиграл второй матч подряд после четырех поражений. Причем во второй игре за два дня в воротах играл Чед Джонсон, который накануне оформил шатаут (ни одной пропущенной шайбы).
Напомним, что "Калгари" имеет 15 очков и разместился на 11 строчке Западной конференции. "Аризона" с 11 пунктами на последней позиции НХЛ.
Добавим также, в другом противостоянии "Вашингтон Кэпиталс" разгромили "Питтсбург Пингвинс" - 7:1.
Как сообщал УНН, ХК "Чикаго" победил "Монреаль" в поединке лидеров НХЛ.