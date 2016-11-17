ХК "Калгарі" переміг "Аризону" у поєдинку аутсайдерів НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У матчі Західної конференції НХЛ "Калгарі Флеймс" перемогли "Аризону Койотіс" в овертаймі з рахунком 2:1. Про це інформує сайт Національної хокейної ліги, передає УНН.
Міхал Фролік приніс "Калгарі" успіх, відзначившись через 49 секунд після початку додаткової п'ятихвилинки.
Також у складі "Флеймс" відзначився новачок Меттью Ткачук, чий батько Кіт Ткачук протягом п'яти сезонів був капітаном "Койотіс" (1996-2001).
Єдину шайбу за "Койотіс" закинув 23-річний німець Тобіас Рідер.
Примітно, що "Калгарі" виграв другий матч поспіль після чотирьох поразок. Причому в другій грі за два дні в воротах грав Чед Джонсон, напередодні оформив шатаут (жодної пропущеної шайби).
Нагадаємо, що "Калгарі" має 15 очок і розмістився на 11 сходинці Західної конференції. "Аризона" з 11 пунктами на останній позиції НХЛ.
Додамо також, в іншому протистоянні "Вашингтон Кепіталс" розгромили "Піттсбург Пінгвінс" – 7:1.
Як повідомляв УНН, ХК "Чикаго" переміг "Монреаль" у поєдинку лідерів НХЛ.