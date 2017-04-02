ХК "Донбасс" одолел "Кременчуг" в финале плей-офф
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодняшний матч финала плей-офф хоккейных команд "Кременчуг" - "Донбасс" закончился победой последних, передает УНН-Центр со ссылкой на УХЛ.
Первую шайбу забили дончане во втором периоде. В этой же части игры они удачно попали в ворота “Кременчуга” еще раз. В течение игры кременчужане смогли забросили лишь одну шайбу в третьем периоде.
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Игра завершилась со счетом 2:1.
Добавим, “Кременчуг” является лидером турнирной таблицы. “Донбасс” расположился на второй позиции.