ХК "Донбасс" одолел "Кременчуг" в финале плей-офф

Первую шайбу забили дончане во втором периоде. В этой же части игры они удачно попали в ворота “Кременчуга” еще раз. В течение игры кременчужане смогли забросили лишь одну шайбу в третьем периоде.

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Игра завершилась со счетом 2:1.

Добавим, “Кременчуг” является лидером турнирной таблицы. “Донбасс” расположился на второй позиции.