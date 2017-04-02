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ХК “Донбас” здолав “Кременчук” у фіналі плей-оф

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогоднішній матч фіналу плей-оф хокейних команд “Кременчук” — “Донбас” закінчився перемогою останніх, передає УНН-Центр з посиланням на УХЛ.

Першу шайбу забили донеччани у другому періоді. В цій же частині гри вони вдало поцілили у ворота “Кременчука” ще раз. Протягом гри кременчужани змогли закинули лише одну шайбу в третьому періоді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ХК "Донбас" відкрив рахунок у фінальній серії УХЛ

Гра завершилась з рахунком 2:1.

Додамо, “Кременчук” є лідером турнірної таблиці. “Донбас” розташувався на другій позиції.

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