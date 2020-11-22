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ХК "Донбасс" победил в поединке лидеров УХЛ

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В украинской хоккейной лиге "Кременчуг" дома уступил "Донбассу" в десятом туре соревнований, передает УНН со ссылкой на ФХУ.

Счет встречи открыли хозяева площадки. На четвертой минуте Андрей Денискин мощно пробил в дальнюю девятку, а Илья Андрюхов не сумел справиться с этим броском. Как оказалось, эта шайба стала последней для “горожан” в матче. На гол Денискина “Донбасс” отреагировал заброшенной шайбой авторства Олега Шишлянникова. А к концу первого периода еще двое хоккеистов “Донбасса” отличились во владениях Вячеслава Новицкого — сначала гол провел Андрей Бирюков, а после — Евгений Монс.

Во втором игровом отрезке дончане продолжали доминировать на льду. В середине периода подопечные Игоря Чибирева активно прессинговали оппонентов на их же половине, что вылилось в еще один гол “Донбасса”. Бирюков поразил ворота Новицкого с передачи Андрея Сигарева из-за ворот.

Заключительная 20-минутка была последним шансом для хозяев, чтобы реабилитироваться, но агрессивная игра в атаке не принесла желаемых плодов. “Донбасс” же наоборот сделал ставку на защиту и не ошибся. Под занавес матча Виктор Туркин расставил все точки над “и”, оформив для своей команды пятый гол и установив финальный счет встречи — 5:1.

Так, “Донбасс” уже во второй раз обыграл “Кременчуг” в этом розыгрыше регулярного чемпионата, а также прервал победную серию “горожан”, которая длилась восемь поединков.

Добавим, донецкая команда снова оторвалась от “Кременчуга” на два очка в турнирной таблице и единолично возглавляет ее.

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