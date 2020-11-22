ХК “Донбас” виборов перемогу у поєдинку лідерів УХЛ

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Українській хокейній лізі “Кременчук” удома поступився “Донбасу” в десятому турі змагань, передає УНН з посиланням на ФХУ.

Рахунок зустрічі відкрили господарі майданчика. На четвертій хвилині Андрій Денискін потужно пробив у дальню дев’ятку, а Ілля Андрюхов не зумів упоратись із цим кидком. Як виявилось, ця шайба стала останньою для “містян” у матчі. На гол Денискіна “Донбас” відреагував закинутою шайбою авторства Олега Шишляннікова. А до завершення першого періоду ще двоє хокеїстів “Донбасу” відзначились у володіннях В’ячеслава Новицького — спочатку гол провів Андрій Бірюков, а після — Євгеній Монс.

У другому ігровому відрізку донеччани продовжували домінувати на льоду. У середині періоду підопічні Ігоря Чибирєва активно пресингували опонентів на їхній же половині, що вилилось у ще один гол “Донбасу”. Бірюков уразив ворота Новицького з передачі Андрія Сигарьова з-за воріт.

Заключна 20-хвилинка була останнім шансом для господарів, аби реабілітуватись, але агресивна гра в атаці не принесла бажаних плодів. “Донбас” же навпаки зробив ставку на захист і не помилився. Під завісу матчу Віктор Туркін розставив усі крапки над “і”, оформивши для своєї команди п’ятий гол і встановивши фінальний рахунок зустрічі — 5:1.

Так, “Донбас” уже вдруге обіграв “Кременчук” у цьому розіграші регулярного чемпіонату, а також перервав переможну серію “містян”, яка тривала вісім поєдинків.

Додамо, донецька команда знову відірвалась від “Кременчука” на два очки в турнірній таблиці й одноосібно очолює її.

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