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"Хезбалла" заявляет, что "отрежет руки" Израилю, если тот будет претендовать на спорное газовое месторождение

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Глава ливанской "Хезбаллы" Хасан Насралла во вторник предостерег Израиль от использования морских запасов газа в то время, когда переговоры посредством США направленые на урегулирование спора о морской границе продолжаются. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Цитата

"Рука, которая потянется за любым из этих богатств, будет отрублена", — заявил Насралла, глава политического и военного движения мусульман-шиитов, поддерживаемый Ираном.

"Нефть, газ и водные ресурсы Ливана должны оставаться под его контролем, и никому не должно быть позволено грабить страну", - сказал он в своем телевизионном выступлении.

Детали

Комментарии Насраллы прозвучали во вторник, когда Ливан ожидает ответа от Израиля на предложение относительно пограничного спора, который он представил американскому посреднику Амосу Хохштейну в прошлом месяце.

В этом месяце Хохштейн сказал ливанскому вещателю, что работает над решением, которое позволит Израилю продолжить операции в Карише, а также позволит Ливану выйти на энергетический рынок.

Контекст

Спор обострился в начале июня после того, как Израиль переместил производственное судно в морское месторождение Кариш, на которое частично претендует Ливан.

Это побудило Бейрут призвать к возобновлению переговоров при посредничестве США, тогда как Насралла ответил неоднократными угрозами.

2 июля Израиль заявил, что сбил три беспилотника, запущенных "Хизбаллой", направлявшихся в сторону Кариша.

Ливан и Израиль, что вели свою последнюю войну в 2006 году, возобновили переговоры о морской границе в 2020 году.

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