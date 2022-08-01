Ліван та Ізраїль наблизилися до врегулювання спору про морський кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Ліван та Ізраїль наближаються до угоди у більш ніж десятирічній суперечці про морський кордон між двома сусідами. Про це пише УНН посилаючись на АР.
Деталі
Ліван та Ізраїль офіційно перебувають у стані війни з моменту створення Ізраїлю у 1948 році, і обидві країни претендують на близько 860 квадратних кілометрів Середземного моря.
Амос Хохштейн, старший радник з питань енергетичної безпеки в Державному департаменті США, який виступав посередником між двома сусідами, висловив оптимізм після зустрічей у понеділок у Бейруті з президентом Лівану, який тимчасово виконує обов'язки прем'єр-міністра та спікером парламенту.
Спільна зустріч Хохштейна з вищим керівництвом може свідчити про те, що прорив близький і що політичне керівництво Лівану підтримує таку угоду, зазначє АР.
Хохштейн прибув до Бейруту в неділю, щоб проінформувати Ліван про відповідь Ізраїлю на червневу пропозицію Бейрута щодо спірного морського кордону.
Після свого останнього візиту до Лівану в червні Хохштейн сказав телеканалу Alhurra, що уряд Лівану зробив «дуже сильний крок уперед», представивши більш єдиний підхід, і очікує прогресу в досягненні врегулювання.
Доповнення
Ліван гостро потребує угоди, оскільки він сподівається використати офшорні запаси газу, щоб спробувати пом'якшити найгіршу економічну кризу в його сучасній історії.
Ліван стверджує, що газове родовище Каріш є спірною територією в рамках переговорів про морський кордон, що тривають, в той час як Ізраїль стверджує, що воно знаходиться в його міжнародно визнаних економічних водах.
Раніше цього місяця ізраїльські військові збили три неозброєні безпілотники "Хізбалли", які пролетіли над газовим родовищем Каріш у Середземному морі.
Лідер "Хізбалли" Хасан Насралла в інтерв'ю минулого тижня заявив, що група може виявити та завдати удару по Карішу та будь-якому іншому ізраїльському газовому родовищу.
Ізраїль та "Хізбалла" — закляті вороги, які вели місячну війну влітку 2006 року. Ізраїль вважає підтримуване Іраном угруповання своєю найсерйознішою безпосередньою загрозою, яке за оцінками, має близько 150 000 ракет, націлених на Ізраїль.