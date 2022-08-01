Ливан и Израиль приблизились к урегулированию спора о морской границе

ukru
14 марта, 19:57 • 95372 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 112562 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 105285 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136463 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137042 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112504 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106263 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92485 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111353 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136770 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 28796 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 46022 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 55030 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 42740 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 27034 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234301 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 264661 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201716 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206772 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241918 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 95372 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100584 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118544 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120989 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128315 просмотра
Актуальное
Ливан и Израиль приблизились к урегулированию спора о морской границе

Ливан и Израиль приблизились к урегулированию спора о морской границе

Киев • УНН

 • 240239 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Ливан и Израиль приближаются к соглашению в более чем десятилетнем споре о морской границе между двумя соседями. Об этом пишет УНН ссылаясь на АР.

Детали

Ливан и Израиль официально находятся в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году и обе страны претендуют на около 860 квадратных километров Средиземного моря.

Амос Хохштейн, старший советник по вопросам энергетической безопасности в Государственном департаменте США, выступавший посредником между двумя соседями, выразил оптимизм после встреч в понедельник в Бейруте с президентом Ливана, временно исполняющим обязанности премьер-министра и спикером парламента.

Совместная встреча Хохштейна с высшим руководством может свидетельствовать о том, что прорыв близок и что политическое руководство Ливана поддерживает такое соглашение, отмечает АР.

Хохштейн прибыл в Бейрут в воскресенье, чтобы проинформировать Ливан об ответе Израиля на июньское предложение Бейрута о спорной морской границе.

После своего последнего визита в Ливан в июне Хохштейн сказал телеканалу Alhurra, что правительство Ливана сделало «очень сильный шаг вперед», представив более единый подход, и ожидает прогресса в достижении урегулирования.

Дополнение

Ливан остро нуждается в соглашении, поскольку он надеется использовать оффшорные запасы газа, чтобы попытаться смягчить худший экономический кризис в его современной истории.

Ливан утверждает, что газовое месторождение Кариш является спорной территорией в рамках продолжающихся переговоров о морской границе, в то время как Израиль утверждает, что оно находится в его международно признанных экономических водах.

Ранее в этом месяце израильские военные сбили три невооруженных беспилотника "Хизбаллы", пролетевших над газовым месторождением Кариш в Средиземном море.

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла в интервью на прошлой неделе заявил, что группа может обнаружить и нанести удар по Каришу и любому другому израильскому газовому месторождению.

Израиль и "Хизбалла" — заклятые враги, которые вели месячную войну летом 2006 года. Израиль считает поддерживаемую Ираном группировку своей серьезнейшей непосредственной угрозой, которая, по оценкам, имеет около 150 000 ракет, нацеленных на Израиль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы