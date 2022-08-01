Ливан и Израиль приблизились к урегулированию спора о морской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Ливан и Израиль приближаются к соглашению в более чем десятилетнем споре о морской границе между двумя соседями. Об этом пишет УНН ссылаясь на АР.
Детали
Ливан и Израиль официально находятся в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году и обе страны претендуют на около 860 квадратных километров Средиземного моря.
Амос Хохштейн, старший советник по вопросам энергетической безопасности в Государственном департаменте США, выступавший посредником между двумя соседями, выразил оптимизм после встреч в понедельник в Бейруте с президентом Ливана, временно исполняющим обязанности премьер-министра и спикером парламента.
Совместная встреча Хохштейна с высшим руководством может свидетельствовать о том, что прорыв близок и что политическое руководство Ливана поддерживает такое соглашение, отмечает АР.
Хохштейн прибыл в Бейрут в воскресенье, чтобы проинформировать Ливан об ответе Израиля на июньское предложение Бейрута о спорной морской границе.
После своего последнего визита в Ливан в июне Хохштейн сказал телеканалу Alhurra, что правительство Ливана сделало «очень сильный шаг вперед», представив более единый подход, и ожидает прогресса в достижении урегулирования.
Дополнение
Ливан остро нуждается в соглашении, поскольку он надеется использовать оффшорные запасы газа, чтобы попытаться смягчить худший экономический кризис в его современной истории.
Ливан утверждает, что газовое месторождение Кариш является спорной территорией в рамках продолжающихся переговоров о морской границе, в то время как Израиль утверждает, что оно находится в его международно признанных экономических водах.
Ранее в этом месяце израильские военные сбили три невооруженных беспилотника "Хизбаллы", пролетевших над газовым месторождением Кариш в Средиземном море.
Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла в интервью на прошлой неделе заявил, что группа может обнаружить и нанести удар по Каришу и любому другому израильскому газовому месторождению.
Израиль и "Хизбалла" — заклятые враги, которые вели месячную войну летом 2006 года. Израиль считает поддерживаемую Ираном группировку своей серьезнейшей непосредственной угрозой, которая, по оценкам, имеет около 150 000 ракет, нацеленных на Израиль.