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"Хізбалла" заявляє, що "відріже руки" Ізраїлю, якщо той претендуватиме на спірне газове родовище

"Хізбалла" заявляє, що "відріже руки" Ізраїлю, якщо той претендуватиме на спірне газове родовище

Київ • УНН

 • 238315 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Глава ліванської "Хізбалли" Хасан Насралла у вівторок застеріг Ізраїль від використання морських запасів газу в той час, коли переговори за посередництва США спрямовані на врегулювання спору про морський кордон продовжуються. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Цитата

"Рука, яка потягнеться за будь-яким із цих багатств, буде відрубана", — заявив Насралла, голова політичного і військового руху мусульман-шиїтів, що підтримується Іраном.

"Нафта, газ і водні ресурси Лівану повинні залишатися під його контролем, і нікому не повинно бути дозволено грабувати країну", - сказав він у своєму телевізійному виступі.

Деталі

Коментарі Насралли пролунали у вівторок, коли Ліван очікує відповіді від Ізраїлю на пропозицію щодо прикордонної суперечки, яку він представив американському посереднику Амосу Хохштейну минулого місяця.

Цього місяця Хохштейн сказав ліванському мовнику, що працює над рішенням, яке дозволить Ізраїлю продовжити операції в Каріші, а також дозволить Лівану вийти на енергетичний ринок.

Контекст

Суперечка загострилася на початку червня після того, як Ізраїль перемістив виробниче судно до морського родовища Каріш, на яке частково претендує Ліван.

Це спонукало Бейрут закликати до відновлення переговорів за посередництва США, тоді як Насралла відповів неодноразовими погрозами.

2 липня Ізраїль заявив, що збив три безпілотники, запущених "Хізбаллою", які прямували у бік Каріша.

Ліван та Ізраїль, які вели свою останню війну у 2006 році, відновили переговори про морський кордон у 2020 році.

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