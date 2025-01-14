Хищение 60 млн грн «Укрэнерго»: экс-заместитель главы Харьковского облсовета получил подозрение

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения средств энергетической компании «Укрэнерго» на почти 60 млн грн. В сделке подозревают бывшего заместителя председателя Харьковского областного совета, который тогда еще был депутатом облсовета, а сейчас - скрывается за границей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

По данным источников УНН речь идет о бывшем заместителе председателя Харьковского областного совета Владимире Скоробагаче.

По данным СБУ, в апреле 2022 года он вместе с сообщниками организовал схему хищения электроэнергии «Укрэнерго» на 58,44 млн грн.

К незаконной деятельности депутат привлек 2 сообщников: основательницу и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями.

Вместе они создали три фиктивные фирмы, через которые получали электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и продавали конечным потребителям. Ни одна из этих фирм не платила «Укрэнерго» за полученную электроэнергию, отметили в СБУ.

При этом полученные от потребителей доходы, как сообщается, фигуранты выводили в тень, под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями. Далее эти «средства, уплаченные как долг» переводили на счета другой компании, которая зарегистрирована на Балканах.

Согласно выводам комиссионной судебной экономической экспертизы, в результате этих действий ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн - указали в СБУ.

Правоохранители провели обыски в Киеве директора столичной компании и сообщили ему о подозрении, другим двум участникам сделки о подозрении сообщено заочно.

В частности, экс-депутату и основательнице предприятия, которые скрываются за границей, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины (в соответствии с совершенными преступлениями):

ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация и пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Действия задержанного директора частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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