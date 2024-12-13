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На Львовщине разоблачена схема хищения горючего в воинской части: ежемесячно воровали не менее 20 тонн

На Львовщине разоблачена схема хищения горючего в воинской части: ежемесячно воровали не менее 20 тонн

Киев  •  УНН

 • 3170 просмотра

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В одной из воинских частей Львовской области разоблачена схема хищения 20 тонн горючего ежемесячно. Пятерым участникам схемы, включая начальника склада ГСМ, избраны меры пресечения.

Работники ГБР разоблачили масштабную схему хищения не менее 20 тонн топлива в одной из воинских частей во Львовской области, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Организатором схемы оказался исполняющий обязанности начальника склада горюче-смазочных материалов этой части. Также привлеченными были начальник хранилища горючего, двое подчиненных солдат и местный житель, который занимался реализацией горючего.

Схема была разработана так, что солдаты сливали топливо в отдельные емкости и вывозили с территории части в частный дом. Далее местный житель искал клиентов, продавал топливо, а заработанные деньги делили между всеми участниками группы.

Все это происходило в период с апреля по декабрь 2024 года, ежемесячно с территории части вывозили не менее 20 тонн топлива.

Четырем подозреваемым уже избрали меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога - по 1,5 млн грн для двух фигурантов и по 908 тыс. грн для остальных. Еще одному из подозреваемых суд назначил круглосуточный домашний арест.

Напомним

ГБР разоблачило схему незаконного вывода недвижимости харьковского банка стоимостью 360 млн грн. Шесть человек подозреваются в передаче имущества компаниям, связанным с российским букмекером.

Алина Волянская

Алина Волянская

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