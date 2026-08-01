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Что празднуют 1 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 16744 просмотра

1 августа православные украинцы отмечают Медовый Спас, с которого начинается Успенский пост. В мире в этот день празднуют День Человека-паука и проводят Всемирный день борьбы с раком легких.

Что празднуют 1 августа в Украине и мире

1 августа — особенный день, который открывает последний месяц лета. По новому церковному календарю православные украинцы отмечают один из самых любимых праздников — Медовый Спас (Маковей), с которого начинается Успенский пост. В мире же празднуют День Человека-паука и привлекают внимание к медицинским проблемам, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с раком легких (World Lung Cancer Day)

 Важная медицинская инициатива, целью которой является повышение осведомленности об этом опасном онкологическом заболевании, его профилактике, прежде всего борьбе с курением, и важности ранней диагностики.

Всемирный день скаутского платка (World Scout Scarf Day)

Праздник скаутского движения. В этот день бывшие и действующие скауты по всему миру надевают свои скаутские платки, чтобы продемонстрировать преданность идеалам скаутинга.

Международный день чайлдфри (International Childfree Day)

День солидарности людей, которые сознательно выбрали жизнь без детей. Праздник призван бороться со стигматизацией такого выбора и поддерживать право человека свободно распоряжаться собственной жизнью.

День Человека-паука (Spider-Man Day)

Праздник для фанатов комиксов Marvel. Именно в августе 1962 года Питер Паркер впервые появился на страницах 15-го выпуска комикса "Amazing Fantasy", став одним из самых известных супергероев в истории.

Национальный день подруги (National Girlfriend Day)

Популярный праздник в США, посвященный женской дружбе. Это отличный повод встретиться с лучшими подругами, обменяться подарками или просто поговорить по душам.

День уважения к родителям (Respect for Parents Day)

Теплый семейный праздник, который напоминает о важности благодарности, любви и уважения к тем, кто дал нам жизнь и воспитал.

Медовый Спас (Маковей) и начало Успенского поста

 В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, отныне 1 августа почитают Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня и память семи мучеников Маккавеев. В народе этот праздник издавна называют "Медовый Спас" или "Маковей". Традиционно в этот день в храмах освящают воду, мед нового сбора, мак и специальные букеты-обереги из полевых цветов и трав ("маковейчики"). Также с этого дня начинается строгий Успенский пост (Спасовка), который продлится до 14 августа (Успение Пресвятой Богородицы).

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 1 августа почитают память преподобной Макрины. В народной традиции — "Макринин день". По погоде этого дня традиционно предсказывали, какой будет осень: если идет дождь — осень будет мокрой, если солнечно — теплой и сухой.

Александра Месенко

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