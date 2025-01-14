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Розкрадання 60 млн грн "Укренерго": ексзаступник голови Харківської облради отримав підозру

Київ • УНН

 • 30566 перегляди

СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на 58,44 млн грн через фіктивні фірми. Колишній заступник голови Харківської облради та його спільники організували схему з продажу краденої електроенергії.

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів енергетичної компанії "Укренерго" на майже 60 млн грн. У оборудці підозрюють колишнього заступника голови Харківської обласної ради, який тоді ще був депутатом облради, а зараз - переховується за кордоном. Про це УНН повідомляє із послиням на СБУ.

За даним джерел УНН мова йде про колишнього заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача. 

За даним СБУ, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії "Укренерго" на 58,44 млн грн.

До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила "Укренерго" за отриману електроенергію, наголосили в СБУ.

При цьому одержані від споживачів прибутки, як повідомляється, фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці "кошти, сплачені як борг" переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ "НЕК "Укренерго" заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн

- вказали в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України (відповідно до вчинених злочинів):

  •  ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
    •  ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

      Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

      Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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      Павло Башинський

      Павло Башинський

      Кримінал та НП
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