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Хирургу в столице сообщили о подозрении из-за смерти пациентки после липосакции

Киев  •  УНН

 • 11528 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В столице сообщено о подозрении врачу частной клиники, в которой после липосакции умерла пациентка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 6 сообщено о подозрении хирургу частной клиники косметической хирургии, халатное отношение к профессии которого привело к смерти пациентки", - говорится в сообщении.

Смертельная операция была проведена в частной клинике косметической хирургии, расположенной в Печерском районе города Киева в феврале 2017 года, указали в прокуратуре.

"Получив заключение комиссионной экспертизы, которое подтвердило результаты первичного исследования, установлено, что между оперативным вмешательством, проведенным врачом-хирургом в частной клинике, и наступлением смерти 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и есть дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде", - заявили в прокуратуре.

Учитывая указанные обстоятельства, хирургу инкриминируется ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).

После выполнения всех необходимых процессуальных действий, обвинительный акт в вышеуказанном уголовном производстве будет направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, хирургу из Белоцерковского онкологического диспансера вручили подозрение в профессиональной халатности, в результате которой погибла его пациентка.

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