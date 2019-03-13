Хірурга запідозрили в недбалості, яка призвела до смерті пацієнтки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Хірургу з Білоцерківського онкологічного диспансера вручили підозру в професійній недбалості, внаслідок якої померла його пацієнтка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Зазначається, що після проведення операції, лікар не забезпечив адекватного лікування та не вжив заходів на боротьбу з гострою крововтратою, а також не встановив своєчасний діагноз хворій.
Прокуратура вбачає прямий зв'язок між порушеннями лікарем своїх зобов'язань та смертю хворої.
Наразі триває досудове розслідування. Згідно з ч.1 ст.140 ККУ хірургу загрожує позбавлення волі на 2 роки.
Нагадаємо, в Одесі судитимуть лікаря швидкої допомоги, який ігнорував виклик про погане самопочуття чоловіка на вокзалі, який невдовзі помер.