Хирурга заподозрили в халатности, которая привела к смерти пациентки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Хирургу из Белоцерковского онкологического диспансера вручили подозрение в профессиональной халатности, в результате которой погибла его пациентка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Отмечается, что после проведения операции, врач не обеспечил адекватного лечения и не принял мер для борьбы с острой кровопотерей, а также не установил своевременный диагноз больной.
Прокуратура усматривает прямую связь между нарушениями врача своих обязательств и смертью больной.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Согласно ч.1 ст.140 УКУ хирургу грозит лишение свободы на 2 года.
Напомним, в Одессе будут судить врача скорой помощи, который игнорировал вызов о плохом самочувствии человека на вокзале, который вскоре умер.