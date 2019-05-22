Хірургу у столиці повідомили про підозру через смерть пацієнтки після ліпосакції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У столиці повідомлено про підозру лікарю приватної клініки, у якій після ліпосакції померла пацієнтка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 6 повідомлено про підозру хірургу приватної клініки косметичної хірургії, халатне ставлення до професії якого призвело до смерті пацієнтки", - йдеться у повідомленні.
Смертельна операція була проведена в приватній клініці косметичної хірургії, розташованій у Печерському районі міста Києва у лютому 2017 року, вказали у прокуратурі.
"Отримавши висновок комісійної експертизи, який підтвердив результати первинного дослідження, установлено, що між оперативним втручанням, проведеним лікарем-хірургом у приватній клініці, і настанням смерті 42-річної пацієнтки є причинно-наслідковий зв'язок та наявний дефект у наданні медичної допомоги у післяопераційному періоді", - заявили у прокуратурі.
Враховуючи вказані обставини, хірургу інкриміновано ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки для хворого).
Після виконання усіх необхідних процесуальних дій, обвинувальний акт у вищевказаному кримінальному провадженні буде скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, хірургу з Білоцерківського онкологічного диспансера вручили підозру в професійній недбалості, внаслідок якої померла його пацієнтка.