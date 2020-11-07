"Химик" нанес "Черкасским обезьянам" девятое поражение подряд в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках поединка баскетбольной Суперлиги "Химик" дома обыграл "Черкасские Обезьяны", передает УНН со ссылкой на сайт клуба-победителя.
Еще одну волевую победу вырвал “Химик”, переиграв “Черкасские Обезьяны” на последних секундах встречи. Уступая одно очко за полторы секунды до конца матча, южненцы переломили ход событий — Энтони Вашингтон блок-шот остановил атаку Конева, затем Виталий Зотов забрал подбор после неудачной атаки гостей, и отдал пас через всю площадку на Вашингтон, и южненский ей-богу принес столь нужные очки команде, вывел “Химик” вперед — 62:61.
В заключительном эпизоде перехвата от Зотова и данк Нельсона поставили точку в борьбе, и “Химик” завершил матч победой (64:61) — третьей подряд, которую команда получает, играя в неполном составе.
Отметим, что “Черкасские Обезьяны” проиграли все свои 9 матчей чемпионата. “Химик” выиграл 4 игры при 5 поражениях.