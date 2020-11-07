"Хімік" завдав "Черкаським Мавпам" дев'яту поразки поспіль в Суперлізі

Ще одну вольову перемогу вирвав “Хімік”, перегравши “Черкаські Мавпи” на останніх секундах зустрічі. Поступаючись одним очком за півтори секунди до завершення матчу, южненці переломили хід подій — Ентоні Вашингтон блок-шот зупинив атаку Конєва, потім Віталій Зотов забрав підбір після невдалої атаки гостей, і віддав пас через весь майданчик на Вашингтона, і южненський бігме приніс такі потрібні очки команді, вивів “Хімік” вперед — 62:61.

У заключному епізоді перехоплення від Зотова і данк Нельсона поставили крапку в боротьбі, і “Хімік” завершив матч перемогою (64:61) — третьої поспіль, котру команда здобуває, граючи в неповному складі.

Зазначимо, що “Черкаські Мавпи” програли усі свої 9 матчів чемпіонату. “Хімік” виграв 4 гри при 5 поразках.