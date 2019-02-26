Хиллари Клинтон считает необходимым провести слушания по докладу спецпрокурора Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы 2016 года Дональду Трампа, призвала провести публичные слушания по итогам проведенного спецпрокурором США Робертом Мюллером расследования о вмешательстве России в президентскую предвыборную кампанию в США. Об этом Клинтон заявила во вторник в интервью интернет-ресурса Wondery, передает УНН.
"Мне кажется, что общественность не осознала до конца масштабы такого вмешательства, - заявила она. - Та информация, которая уже показана Конгресса, дает (для проведения слушаний) вполне достаточные основания". По ее словам, "под руководством спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси демократы в Конгрессе начинают проводить слушания и выяснять подробности".
Ранее конгрессмены-демократы уже представили в Палату представителей Конгресса США законопроект, предусматривающий обязательную публикацию доклада по итогам проведенного Мюллером расследования, а в конце января аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение Сената.
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Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в любых неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также многократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр 15 января на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению, сообщил, что доклад Мюллера по итогам проведенного им расследования будет носить конфиденциальный характер, и он может и не быть разглашены. Вместе с тем он заверил законодателей в том, что он сделает все возможное, чтобы широкая общественность и законодатели получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.
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Ранее, 23 февраля, представитель минюста США высокого ранга заявил, что информация о том, что доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы может быть передан в министерство юстиции США уже на следующей неделе, не соответствует действительности.