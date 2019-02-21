Манафорту винесуть вирок 8 березня

Федеральний суддя у Вашингтоні нещодавно постановив, що Манафорт порушував умови угоди про співпрацю з федеральними прокурорами. Через це суддя федерального суду США Емі Берман Джексон відклала винесення вироку Манафорту.

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Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер просить Манафорту від 19 до 24 років ув’язнення за вчинені ним фінансові злочини.