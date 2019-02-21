Манафорту винесуть вирок 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Колишньому главі передвиборного штабу президента Дональда Трампа Полу Манафорту 8 березня в Окружному суді США у Вірджинії винесуть вирок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Федеральний суддя у Вашингтоні нещодавно постановив, що Манафорт порушував умови угоди про співпрацю з федеральними прокурорами. Через це суддя федерального суду США Емі Берман Джексон відклала винесення вироку Манафорту.
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Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер просить Манафорту від 19 до 24 років ув’язнення за вчинені ним фінансові злочини.