Спецпрокурор США просить від 19 до 24 років тюрми для Манафорта

“Влада згодні з оцінкою, ... якої відповідає термін тюремного ув’язнення від 235 місяців (19 з половиною років) до 293 місяців (24 роки і п’ять місяців)”, — йдеться в документі суду Олександрії.

Додається, що наразі Полу Манафорту 69 років (народився 1 квітня 1949 року).

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“Манафорт більше 10 років вів себе так, як ніби він ставить себе вище закону, і через його дій федеральний уряд і різні фінансові установи втратили мільйонів доларів. Покарання в цьому випадку має відображати серйозність його злочинів і служити стримуючим фактором для Манафорта та інших людей, які спробують вести себе подібним чином”, — наполягає держобвинувач.

Раніше суд в Олександрії відклав на невизначений термін заплановане на 8 лютого оголошення вироку Манафорту через те, що одночасно справа проти нього розглядається в суді Вашингтона.

Вісім пунктів, за якими журі присяжних в Олександрії визнало Манафорта винним, стосуються в тому числі порушень податкового та банківського законодавства і приховування зарубіжних банківських рахунків.

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Манафорт увійшов до складу виборчого штабу Трампа в березні 2016 року, очолив його в червні, але вже в серпні був звільнений після того, як Київ звинуватив його в незаконному отриманні великих грошових сум в 2007-2012 роках.

Як повідомляв УНН, вирок колишньому очільнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту буде попередньо винесено 5 березня.

У той самий час, прокурори в справі Манафорта звернулись до суду стосовно призначення покарання Полу Манафорту. Вони вимагають оголошення вироку якомога швидше.