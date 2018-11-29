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Президент США не виключив помилування Манафорта

Президент США не виключив помилування Манафорта

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп не виключає можливості помилування колишнього керівника свого виборчого штабу Пола Манафорта. Про це він сказав в інтерв'ю газеті The New York Post, передає УНН.

Як пише видання, президент США наголосив, що помилування ніколи не було предметом обговорення, але він не виключав би таку можливість.

Нагадаємо, колишньому керівнику передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту призначать покарання 8 лютого в суді Александрії у США за вісьмома пунктами звинувачень у банківському шахрайстві та уникненні від оподаткування.

Юристи вважають, що Манафорт, ймовірно, отримає покарання у 8-10 років ув’язнення.

Кримінальні звинувачення проти Манафорта постали через його роботу з українською політичною партією.

Манафорт визнав свою провину перед другим судовим процесом, що мав відбутись в окрузі Колумбія. Він також погодився співпрацювати з спецпрокурором США Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно можливого втручання Росії до виборів 2016 року в США.

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