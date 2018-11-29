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Президент США не исключил помилования Манафорта

Президент США не исключил помилования Манафорта

Киев  •  УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности помилования бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом он сказал в интервью газете The New York Post, передает УНН.

Как пишет издание, президент США подчеркнул, что помилование никогда не было предметом обсуждения, но он не исключал такую ​​возможность.

Напомним, бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту назначат наказание 8 февраля в суде Александрии в США по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и уклонении от налогообложения.

Юристы считают, что Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.

Уголовные обвинения против Манафорта возникли из-за его работы с украинской политической партией.

Манафорт признал свою вину перед вторым судебным процессом, который должен состояться в округе Колумбия. Он также согласился сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который ведет следствие в отношении возможного вмешательства России в выборы 2016 года в США.

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