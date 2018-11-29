Президент США не исключил помилования Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности помилования бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом он сказал в интервью газете The New York Post, передает УНН.
Как пишет издание, президент США подчеркнул, что помилование никогда не было предметом обсуждения, но он не исключал такую возможность.
Напомним, бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту назначат наказание 8 февраля в суде Александрии в США по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и уклонении от налогообложения.
Юристы считают, что Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.
Уголовные обвинения против Манафорта возникли из-за его работы с украинской политической партией.
Манафорт признал свою вину перед вторым судебным процессом, который должен состояться в округе Колумбия. Он также согласился сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который ведет следствие в отношении возможного вмешательства России в выборы 2016 года в США.