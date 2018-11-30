Оголошення вироку Манафорту перенесли на березень

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вирок колишньому очільнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту буде попередньо винесено 5 березня. Таке рішення у п'ятницю винесла федеральний суддя, після того, як спеціальний прокурор США у "російській справі" Роберт Мюллер звинуватив Манафорта у порушенні угоди про визнання провини, передає УНН з посиланням на Reuters.

Мюллер також повинен 7 грудня подати у суд звіт про те, як Манафорт порушив свою угоду про визнання провини з федеральними прокурорами, сказала суддя Емі Берман Джексон з окружного суду США в окрузі Колумбія.

Джексон повідомила також, що у січні проведе слухання, щоб вирішити, чи порушив Манафорт свою угоду. При цьому вона не назвала конкретної дати.

Нагадаємо, Полу Манафорту повинні були призначити покарання 8 лютого в суді Александрії в США за вісьмома пунктами звинувачень у банківському шахрайстві і уникненні оподаткування.

Манафорт визнав свою провину перед другим судовим процесом щодо нього. Він також погодився співпрацювати зі спецпрокурором США Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно можливого втручання Росії у вибори 2016 року в США.

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