Оголошення вироку Манафорту перенесли на березень

Мюллер також повинен 7 грудня подати у суд звіт про те, як Манафорт порушив свою угоду про визнання провини з федеральними прокурорами, сказала суддя Емі Берман Джексон з окружного суду США в окрузі Колумбія.

Джексон повідомила також, що у січні проведе слухання, щоб вирішити, чи порушив Манафорт свою угоду. При цьому вона не назвала конкретної дати.

Нагадаємо, Полу Манафорту повинні були призначити покарання 8 лютого в суді Александрії в США за вісьмома пунктами звинувачень у банківському шахрайстві і уникненні оподаткування.

Манафорт визнав свою провину перед другим судовим процесом щодо нього. Він також погодився співпрацювати зі спецпрокурором США Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно можливого втручання Росії у вибори 2016 року в США.