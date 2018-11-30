Оглашение приговора Манафорту перенесли на март
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Приговор бывшему главе передвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту будет предварительно вынесен 5 марта. Такое решение в пятницу вынесла федеральный судья, после того, как специальный прокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер обвинил Манафорта в нарушении соглашения о признании вины, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Мюллер также должен 7 декабря представить в суд отчет о том, как Манафорт нарушил свое соглашение о признании вины с федеральными прокурорами, сказала судья Эми Берман Джексон из окружного суда США по округу Колумбия.
Джексон сообщила также, что в январе проведет слушание, чтобы решить, нарушил ли Манафорт свое соглашение. При этом она не назвала конкретной даты.
Напомним, Полу Манафорту должны были назначить наказание 8 февраля в суде Александрии в США по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и избежании налогообложения.
Манафорт признал свою вину перед вторым судебным процессом в отношении его. Он также согласился сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который ведет следствие в отношении возможного вмешательства России в выборы 2016 года в США.