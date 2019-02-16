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Спецпрокурор США требует от 19 до 24 лет тюрьмы для Манафорта

Спецпрокурор США требует от 19 до 24 лет тюрьмы для Манафорта

Киев  •  УНН

 • 8113 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт должен провести в тюрьме от 19 до 24 лет за совершенные им финансовые преступления, в которых он был признан виновным жюри присяжных в Александрии (штат Вирджиния). Об этом сообщается в распространенном в пятницу документе суда, передает УНН.

"Власти согласны с оценкой ... которая отвечает за срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет) до 293 месяцев (24 лет и пять месяцев)", - говорится в документе суда Александрии.

Добавляется, что сейчас Полу Манафорту 69 лет (родился 1 апреля 1949).

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"Манафорт более 10 лет вел себя так, как будто он ставит себя выше закона, и за его действий федеральное правительство и различные финансовые учреждения потеряли миллионов долларов. Наказание в этом случае должно отражать серьезность его преступлений и служить сдерживающим фактором для Манафорта и других людей, которые попытаются вести себя подобным образом", - настаивает гособвинитель.

Ранее суд в Александрии отложил на неопределенный срок запланированое на 8 февраля оглашения приговора Манафорту из-за того, что одновременно дело против него рассматривается в суде Вашингтона.

Восемь пунктов, по которым жюри присяжных в Александрии признало Манафорта виновным, касающиеся в том числе нарушений налогового и банковского законодательства и сокрытие зарубежных банковских счетов.

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Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.

Как сообщал УНН, приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту будет предварительно вынесено 5 марта.

В то же время, прокуроры в деле Манафорта обратились в суд о назначении наказания Полу Манафорту. Они требуют оглашения приговора можно быстрее.

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