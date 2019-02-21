Манафорту вынесут приговор 8 марта

Федеральный судья в Вашингтоне недавно постановил, что Манафорт нарушал условия соглашения о сотрудничестве с федеральными прокурорами. Поэтому судья федерального суда США Эми Берман Джексон отложила вынесение приговора Манафорту.

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Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер просит Манафорту от 19 до 24 лет заключения за совершенные им финансовые преступления.