Манафорту вынесут приговор 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Бывшему главе предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту 8 марта в Окружном суде США в Вирджинии вынесут приговор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Федеральный судья в Вашингтоне недавно постановил, что Манафорт нарушал условия соглашения о сотрудничестве с федеральными прокурорами. Поэтому судья федерального суда США Эми Берман Джексон отложила вынесение приговора Манафорту.
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Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер просит Манафорту от 19 до 24 лет заключения за совершенные им финансовые преступления.