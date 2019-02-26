Хілларі Клінтон вважає за необхідне провести слухання по доповіді спецпрокурора Мюллера

ukru
22 березня, 17:51 • 112799 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 182795 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 155670 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 154558 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 142897 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 125288 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 168775 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 172765 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 158561 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 286603 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
42 %
756 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 126343 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 123074 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 124393 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 107757 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 88587 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 204823 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 286606 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 244813 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 225590 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 189358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 100539 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 97077 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 102888 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 91968 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 105402 перегляди
Актуальне
Хілларі Клінтон вважає за необхідне провести слухання по доповіді спецпрокурора Мюллера

Хілларі Клінтон вважає за необхідне провести слухання по доповіді спецпрокурора Мюллера

Київ • УНН

 • 8438 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон, яка програла президентські вибори 2016 року Дональду Трампу, закликала провести публічні слухання за підсумками проведеного спецпрокурором США Робертом Мюллером розслідування про втручання Росії в президентську передвиборчу кампанію в США. Про це Клінтон заявила у вівторок в інтерв'ю інтернет-ресурсу Wondery, передає УНН.

“Мені здається, що громадськість не усвідомила до кінця масштаби такого втручання, — заявила вона. — Та інформація, яка вже надана Конгресу, дає (для проведення слухань) цілком достатні підстави”. За її словами, “під керівництвом спікера Палати представників Ненсі Пелосі демократи в Конгресі починають проводити слухання і з’ясовувати подробиці”.

Раніше конгресмени-демократи вже представили в Палату представників Конгресу США законопроект, який передбачає обов’язкову публікацію доповіді за підсумками проведеного Мюллером розслідування, а в кінці січня аналогічний законопроект був внесений на розгляд Сенату.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прес-секретар Білого дому відповіла на питання офісу спецпрокурора Мюллера

Спецпрокурор Роберт Мюллер вже більше року займається розслідуванням нібито мали місце спроб впливу на вибори в США в 2016 році. Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами РФ в період виборчої кампанії. Москва також багато разів відкидала твердження про спроби вплинути на хід виборів в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спецпрокурор США просить від 19 до 24 років тюрми для Манафорта

Міністр юстиції і генеральний прокурор США Вільям Барр 15 січня на слуханнях в юридичному комітеті Сенату Конгресу США, присвячених його призначенням, повідомив, що доповідь Мюллера за підсумками проведеного ним розслідування буде носити конфіденційний характер, і він може і не бути розголошено. Разом з тим він запевнив законодавців у тому, що він зробить все можливе, щоб широка громадськість і законодавці отримали якомога більше інформації про розслідування після його завершення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Манафорту винесуть вирок 8 березня

Раніше, 23 лютого, представник мін’юсту США високого рангу заявив, що інформація про те, що доповідь за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у американські вибори може бути переданий в міністерство юстиції США вже наступного тижня, не відповідає дійсності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,898.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,004.79