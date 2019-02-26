Хілларі Клінтон вважає за необхідне провести слухання по доповіді спецпрокурора Мюллера

“Мені здається, що громадськість не усвідомила до кінця масштаби такого втручання, — заявила вона. — Та інформація, яка вже надана Конгресу, дає (для проведення слухань) цілком достатні підстави”. За її словами, “під керівництвом спікера Палати представників Ненсі Пелосі демократи в Конгресі починають проводити слухання і з’ясовувати подробиці”.

Раніше конгресмени-демократи вже представили в Палату представників Конгресу США законопроект, який передбачає обов’язкову публікацію доповіді за підсумками проведеного Мюллером розслідування, а в кінці січня аналогічний законопроект був внесений на розгляд Сенату.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер вже більше року займається розслідуванням нібито мали місце спроб впливу на вибори в США в 2016 році. Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами РФ в період виборчої кампанії. Москва також багато разів відкидала твердження про спроби вплинути на хід виборів в США.

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Міністр юстиції і генеральний прокурор США Вільям Барр 15 січня на слуханнях в юридичному комітеті Сенату Конгресу США, присвячених його призначенням, повідомив, що доповідь Мюллера за підсумками проведеного ним розслідування буде носити конфіденційний характер, і він може і не бути розголошено. Разом з тим він запевнив законодавців у тому, що він зробить все можливе, щоб широка громадськість і законодавці отримали якомога більше інформації про розслідування після його завершення.

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Раніше, 23 лютого, представник мін’юсту США високого рангу заявив, що інформація про те, що доповідь за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у американські вибори може бути переданий в міністерство юстиції США вже наступного тижня, не відповідає дійсності.