Розслідування Мюллера про втручання РФ не буде завершене наступного тижня - ЗМІ

“Будь-які повідомлення про те, що доповідь спецпрокурора буде передана в мін’юст на наступному тижні, є невірними”, — повідомив він ряду західних інформаційних агентств, включаючи Associated Press і Reuters. В офісі спецпрокурора США відмовилися коментувати цю інформацію.

“Немає нічого дивного в тому, що вони не будуть випускати цю доповідь у той момент, коли президент буде перебувати у В’єтнамі і вести міжнародні переговори, ставки на яких високі”, — заявило також агентству Reuters джерело.

Нагадуємо, раніше телеканал CNN повідомив про те, що міністр юстиції і генеральний прокурор США Вільям Барр вже на наступному тижні може заявити про завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. За словами його джерел, Барр в даний час готується до того, щоб зробити цю заяву в світлі завершення провадження, яке вже близько двох років проводить Мюллер. Згідно з цими даними, планується, що незабаром після цього мін’юст США направить Конгресу секретний звіт про розслідування.

При цьому джерела CNN не виключали, що терміни, про які йшла мова, можуть бути скориговані через зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, яка пройде в Ханої 27-28 лютого.