CNN: результати розслідування Мюллера щодо РФ можуть бути опубліковані через тиждень

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральний прокурор США Білл Барр вже на наступному тижні може оголосити про завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у вибори президента США і змові команди Дональда Трампа з Кремлем в ході цієї кампанії, повідомляє CNN з посиланням на людей, знайомих з планами генпрокурора, інформує УНН.