CNN: результати розслідування Мюллера щодо РФ можуть бути опубліковані через тиждень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральний прокурор США Білл Барр вже на наступному тижні може оголосити про завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у вибори президента США і змові команди Дональда Трампа з Кремлем в ході цієї кампанії, повідомляє CNN з посиланням на людей, знайомих з планами генпрокурора, інформує УНН.

За їхніми словами, підготовка генпрокурора до оголошення результатів означає те, що Мюллер закінчив своє майже дворічне розслідування. Проте співрозмовники телеканалу відзначили, що терміни оголошення результатів можуть бути перенесені.

Відповідно до закону спецпрокурор Мюллер по завершенні своєї роботи повинен представити “конфіденційний” звіт генеральному прокуророві, але правила не вимагають, щоб звіт був переданий конгресу або громадськості.

“В результаті, одне з найбільш нагальних питань, з яким Барр зіткнеться в найближчі тижні, — це ступінь розкриття висновків Мюллера конгресу”, — зазначає телеканал.

Також неясно, скільки часу буде потрібно міністерству юстиції, щоб підготувати свій звіт конгресу за підсумками розслідування Мюллера. З причини поїздки президента США Дональда Трампа до В’єтнаму на зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, терміни можуть бути зміщені, зазначає CNN.

Міністерство юстиції та спецпрокурор відмовилися від коментарів, додає телеканал. Сам Барр говорив, що хоче бути якомога більш “прозорим” для конгресу і громадськості.

Як зазначав УНН, прес-секретар Білого дому відповіла на питання офісу спецпрокурора Мюллера.

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